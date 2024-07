Mehr als 1400 Werke sind zurück Neusser Clemens-Sels-Museum öffnet am Dienstag wieder

In den vergangenen drei Wochen blieb das Clemens-Sels-Museum geschlossen – um eine Sommerpause handelte es sich jedoch nicht. Das Museumsteam hat den Zeitraum genutzt, um die Werke, die nach dem Wasserschaden durch den Starkregen im Jahr 2022 ausgelagert werden mussten, zurückzuholen. Mehr als 1400 Arbeiten wurden zurück in das nun sanierte Depot im Keller des Museums gebracht. Am Dienstag, 9. Juli, wird das Haus am Obertor seine Türen wieder regulär für Besucher öffnen. Bevor es soweit ist bietet das Museum noch eine kostenfreie Führung an der frischen Luft an: Unter dem Thema „Endlosschleife, Würfel und mehr. Ein Stadtspaziergang zur Skulptur im öffentlichen Raum“ geht es 60 Minuten zu ausgesuchten Skulpturen in der Neusser Innenstadt. Konkret, abstrakt oder figurativ, aus Stahl, Beton oder Stein: Dieser Stadtspaziergang feiert die große Vielfalt der Skulptur im Neusser Stadtraum. Dabei geht es auch um Fragen wie: Was verraten Form und Material etwa über Zeit und Kontext der Entstehung eines Kunstwerks? Startpunkt ist das Clemens Sels Museum Neuss. Anmeldung und weitere Informationen über www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131 904141. Auch während der Schließung mussten Kunstinteressierte nicht auf Ausstellungen verzichten: Das Museum engagierte mit Sebastian Jung einen mobilen Kunstlieferanten, der Werke des dänischen Künstlerduos „Put Put“ zu den Menschen brachte.