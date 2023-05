Pflegestelle in Neuss Eichhörnchenretterin hilft Fledermäusen

Bei Claudia Peeters ist immer etwas los: In ihrer Voliere im Garten flitzen mehrere Eichhörnchen munter umher, sie klettern über Äste, drehen ihre Runden im Laufrad und inspizieren neugierig ihre Umgebung. Seit mehr als 15 Jahren päppelt die Norferin ehrenamtlich verwaiste oder verletzte Eichhörnchen auf – meist werden sie von anderen Menschen hilflos am Straßenrand oder im Garten gefunden und dann in die Rettungsstation der Neusserin gebracht. Dort bleiben sie im Schnitt etwa zwei bis drei Monate. In jener Zeit werden sie behutsam auf das Leben in Freiheit vorbereitet – denn, dass die Tiere dorthin zurückkehren können, ist das Ziel der Eichhörnchenrettung.