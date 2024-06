Jungunternehmer planen Erweiterung Süße Desserts der „Pure Pastry“ soll es bald auch in Neuss geben

Mit acht Auszubildenden und 40 Mitarbeitern freuen sich die beiden „das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft führen zu können“, so die 25-jährige Geschäftsführerin. Das Geschmacksbild werde stetig weiter ausgearbeitet, die Zutatenliste erweitert und die Kreationen noch aufwendiger. So wird beispielsweise der auf Maß geschnittene Croissantteig im nächsten Schritt geflochten und mit Blaubeer-Financier sowie Vanilleaufschlagsahne gefüllt, bevor frische Blaubeeren den Look und Geschmack vollenden. Der Herstellungsprozess sei dadurch zwar deutlich länger, aber die investierte Zeit und Liebe zum Detail kann man schmecken – zudem sind die Törtchen, Schleifen oder Macarons herrliche Hingucker.