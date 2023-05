Informationen im Überblick Neusser City-Trödelmarkt 2023 - das erwartet Besucher und Händler

Neusser können schon einmal ihre Dachböden und Keller entrümpeln. Denn am 14. Mai findet zwischen 11 und 18 Uhr wieder der Neusser City-Trödelmarkt statt. Die Veranstaltung, die in Neuss eine lange Tradition hat, wird in diesem Jahr von Neuss Marketing und der Iven GmbH in Grevenbroich organisiert.