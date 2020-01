Stellungnahme der City-Parkhaus GmbH in Neuss : „Parkhäuser sind kein rechtsfreier Raum“

Neuss City-Parkhaus GmbH hat auf den Bericht über mutmaßlichen Drogenhandel und -konsum in Neusser Parkhäusern reagiert.

Darin heißt es, dass die Verantwortlichen die Berichte und Beobachtungen aus der Bevölkerung in den Parkhäusern „sehr ernst“ nehmen. Derzeit führe die Geschäftsführung der City-Parkhaus GmbH mit dem für die Überwachung beauftragten Unternehmen Gespräche, um weitere Vorkehrungen wie eine stärkere Präsenz von Wachleuchten in den Parkhäusern zu treffen.

Das Thema soll auch in der Ratssitzung am kommenden Freitag aufs Tableau kommen. Der CDU-Stadtverordnete Thomas Kaumanns hat Bürgermeister Breuer nämlich schriftlich darum gebeten, Stellung zu den Problemen in den Parkhäusern zu nehmen und mitzuteilen, welche Schritte dagegen unternommen werden können. Immer wieder sei Kaumanns in der jüngeren Vergangenheit von Anwohnern auf die Drogenproblematik in den oberen Etagen der Parkhäuser – dabei geht es insbesondere um „Niedertor“, „Tranktor“ und „Rheintor“ – angesprochen worden.