Parken in Neuss City-Parkhaus erhöht Anwohnertarif

Zum 1. Juli verdoppelt sich der Tarif für das Bewohnerparken in der Innenstadt. So war zumindest der Plan, als der Rat 2022 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept beschloss, das „Tarifanpassungen“ in diesem Jahr und noch einmal im Jahr 2026 vorsah. Von dieser Staffelung nahm die Stadt aber im vergangenen Jahr Abstand und deckelte den Preis für das An- oder auch Bewohnerparken auf 120 Euro jährlich. Diesen Rückzieher macht ein großer Akteur nicht mit: die City-Parkhaus GmbH.