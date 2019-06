Zirkus in Neuss : „Circus Krone“ kommt mit neuer Show in die Stadt

Neuss Zum ersten Mal bettet „Circus Krone“ seine Show-Acts in eine Geschichte ein – es geht um eine romantische Liebesgeschichte.

() Immer mal wieder kommt ein Zirkus in die Stadt. Aber der, der von Mittwoch (19. Juni) bis Montag (24. Juni) auf dem Kirmesplatz an der Hammer Landstraße gastiert, ist etwas besonderes. Als größter reisender Zirkus begeistert „Circus Krone“ die Zuschauer land auf- und abwärts mit Akrobaten, Artisten und mit Tieren – in diesem Jahr kommt er erstmalig nach Neuss und präsentiert seine neue Show „Mandana – Circuskunst neu geträumt“.

Angelehnt ist die Show an den Zirkus in seiner ursprünglichen Form: nostalgische Musik, „ein Zelt wie ein Palast in den goldenen 20er Jahren“ und viel Romantik. Es geht um Mandana, die Pferdeprinzessin, die den Löwenmann trifft und dabei die Liebe findet. Mit Reitakrobatik stellt sich Prinzessin Mandana vor, verkörpert von Jana Mandana Lacey-Krone. Der Name ist kein Zufall: Seit 2017 leitet sie den Zirkus mit ihrem Ehemann Martin Lacey, ihre Leidenschaft zu Pferden und seine zu den Raubkatzen inspirierten die Geschichte. Abwechslungsreich nimmt die Geschichte ihren Lauf. Gespickt von waghalsiger Hochseil-Akrobatik in zehn Metern Höhe, humorvoller Comedy, Trampolinkünstlern, Balanceakten auf dem Hochseil, Clowns, Tanz, Magie und natürlich Raubkatzen und Pferden wird die Geschichte zum Leben erweckt.