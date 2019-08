Brauchtum in Neuss : Tieves wird König in Grimlinghausen

Christoph Tieves an der Seite seiner Jessica. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grimlinghausen Bereits mit dem zwölften Schuss war Christoph Tieves am Montagabend erfolgreich – der 38-Jährige wird somit am Dienstag zum neuen Schützenkönig in Grimlinghausen gekrönt.

Der Arzt, der bei der Bundeswehr in Koblenz arbeitet, ist Mitglied im Grenadier-Hauptmannszug „Hippelänger Fründe“ und setzte sich gegen Michael Gamm (50, Hubertuszug Strauchdiebe) und Marcus Hansen (41, ebenfalls Hippelänger Fründe) durch. Mit seiner Frau Jessica hat Tieves zwei Töchter: Julia (3) und Carolin (6).

(jasi)