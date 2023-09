Vogelschießen in Uedesheim Christoph Kronenberg wird Schützenkönig in Uedesheim

Zum Abschluss und zur Krönung seiner Schützenlaufbahn trat Christoph Kronenberg am Montagabend in Uedesheim als – in diesem Jahr einziger – Königsbewerber an die Vogelstange. Und als er nach dem 42. Schuss das Gewehr aus der Hand legen konnte, stand fest: Der 62-Jährige wird die Bürger-Schützen im kommenden Jahr als Schützenkönig repräsentieren. An seiner Seite steht Ehefrau Maria, mit der er zwei inzwischen längst erwachsene Kinder hat. Kronenberg hat seine Schützenheimat in der Grenadierkompanie, wo er dem 3. Zug „Gemütlichkeit“ angehört. Er war Grenadieradjutant und wurde 2008 in der Nachfolge von Manfred Scharlipp Regimentsoberst. Dieses Amt gab er 2022 offiziell an Jörg Strierath ab, führte die Amtsgeschäfte aber an den Kirmestagen weiter, weil Strierath als Vizemajestät gefordert war. Kronenberg, der sein Geld als technischer Angestellter verdient, betonte mit Ehefrau Maria: „Wir freuen uns sehr auf die Königszeit in Uedesheim.“ Mit ihr werde aber auch seine Schützenlaufbahn enden, kündigte er an.