Kammerakademie Neuss am Rhein Neue Saison mit Konzert in Doppelspitze

Auf eine intensive Saison blickt der Chefdirigent Christoph Koncz zurück. Nicht nur, dass die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) im vergangenen Jahr neben ihren Abo- und Sonderkonzerten so viele Gastspiele wie noch nie hatten – ihre Tournee führte sie unter anderem in die Hamburger Elbphilharmonie – auch Koncz war viel unterwegs. Als Gastdirigent war er unter anderem erstmals für die sächsische Staatskapelle Dresden im Einsatz, er gab aber auch am Pult des Orchestre de Paris sein Debüt und dirigierte das „City of Birmingham Symphony Orchestra“ und das „Orquestra Sinfônica do Estado“ in São Paulo. Seit September des vergangenen Jahres ist Koncz außerdem Musikdirektor des „Orchestre symphonique de Mulhouse“ und hat als solcher auch, und das ist neu für ihn, einige administrativen Tätigkeiten zu erfüllen. „Es sind sehr schöne Aufgaben“, sagt Koncz. Auf die Frage, wie er es schafft, all das unter einen Hut zu bekommen, antwortet er prompt: „Ich bin es gewohnt, viel zu tun zu haben, ich genieße die Arbeit“, sagt er.