Chef der Münchener Sicherheitskonferenz im Quirinus-Gymnasium Neuss : Heusgen nimmt Schülern Angst vor Atomkrieg

Vor seinem Auftritt im Neusser Zeughaus stellte sich Christoph Heusgen in der Aula des Quirinus-Gymnasiums den Fragen von Oberstufen- und Erasmus-Schülern. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Quirinus-Gymnasium sprach der Diplomat aus Neuss mit Schülern aus mehreren Ländern über die politische Weltlage. Im Fokus standen die Folgen des Krieges in der Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Deutz

Das Quirinus-Gymnasium ist für Christoph Heusgen ein ganz besonderer Ort. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und langjährige sicherheitspolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel wuchs nicht nur in der Quirinusstadt auf, sondern absolvierte im Jahr 1973 auch sein Abitur an der Neusser Schule. Am Freitag kehrte Heusgen nun an diesen Ort zurück, um in der Aula gemeinsam mit Oberstufenschülern des Gymnasiums sowie Gastschülern aus Italien, Kroatien, Polen und Portugal über die internationale Politik zu sprechen.

Die Fragen der Schülerinnen und Schüler richteten sich zunächst auf das bestimmende Thema dieser Zeit: den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Umgang mit Sorgen und Ängsten fällt auch den Jugendlichen nicht leicht. „Wird Russland diesen Krieg gewinnen?“, fragt eine Neusser Schülerin deshalb gleich zu Beginn. Heusgen schüttelt den Kopf. „Das sehe ich nicht. Die Ukrainer sind viel motivierter und werden nicht aufgeben“, sagt der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz.

Ein weiterer Schüler fragt sich daraufhin, ob es denn richtig sei, weiterhin Waffen an die Ukraine zu senden oder ob man dadurch möglicherweise einen nuklearen Angriff durch Russland riskiere. Auch hier liefert Heusgen eine klare Antwort: „Putin wird keine Atomwaffen verwenden. Er versucht uns Angst einzujagen, damit wir die Ukraine nicht weiter unterstützen“. Und klar sei auch: Putin müsse unbedingt gestoppt werden. „Wir wissen sonst nicht, wo die Sache endet“, sagt Heusgen und verweist auf Länder wie Moldawien oder Estland, die sich Putin sonst als nächstes „einverleiben“ werde. Und irgendwann würde der Krieg dann auch nach Polen oder Deutschland kommen, so Heusgen.

Deswegen findet er es richtig, dass die Bundeswehr mit einem Sondervermögen wieder aufgerüstet wird. „Wir müssen unsere Freiheit verteidigen“, sagt der gebürtige Neusser. „Braucht es dafür eine Wehrpflicht?“, ruft eine Schülerin in den Raum. Heusgen lächelt und verweist darauf, dass er sich gerade mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Bonn bei einer ähnlichen Veranstaltung in einer Schule getroffen habe. Die Ministerin sei von einem Schüler auf das selbe Thema angesprochen worden. „Sie hat diese Frage dort verneint“, berichtet Heusgen. Und auch er selbst sieht dafür keinen Grund. Der langjährige Berater von Kanzlerin Angela Merkel würde jedoch ein soziales Pflichtjahr begrüßen, um die Solidarität in der Gesellschaft zu stärken.

Den jungen Neussern riet Heusgen, sich früh in der Politik zu engagieren, um die Demokratie in ihrem Land zu sichern. „Es gibt leider die Tendenz in der Welt, dass Menschen nach einfachen Lösungen suchen und diese oft in rechten Parteien finden.“ Da auch Gastschüler aus Italien zuhörten, verwies Heusgen auf die aktuelle Situation um Rechtspopulistin Giorgia Meloni, die gute Chancen hat, nach der Parlamentswahl am Sonntag erste Premierministerin Italiens zu werden. „Das sehe ich kritisch, auch für den Rest der Welt“.