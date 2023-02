Forum Archiv in Neuss Heusgen Gast beim Burgundermahl

Das Burgundermahl ist ebenso etabliert im Jahresprogramm wie das Werkstattgespräch im November, das „Forum für die Forschung“ im Dezember und die „Geschichte(n) beim Wein“ an diesem Sonntag. Dort nehmen unterschiedliche Referenten das 200-Jährige des Neusser Bürger-Schützen-Vereins in den Blick. Dieses Thema ist dank des Jubiläums, das auch den Anstoß für einen Besuch des Rheinischen Schützenmuseums am 8. August gibt, ebenso gesetzt wie das 175-jährige Bestehen der Turngemeinde Neuss. Der älteste Sportverein in Neuss wird am 20. April mit einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung gewürdigt, bei der der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings in Doppelfunktion auf dem Podium sitzt – als zweiter Vorsitzender der TG und als Sportpolitiker.