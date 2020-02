Talk-Runde in Neuss : UN-Botschafter Heusgen in der Zukunftswerkstatt

Neuss Es war eine erfolgreiche Premiere mit einem prominenten Gast: Der Neusser Christoph Heusgen hielt am Donnerstagabend bei der Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe „Neuss.International“ in der Zukunftswerkstatt der RheinLand-Versicherungsgruppe den Impulsvortrag.

Es war eine erfolgreiche Premiere mit einem prominenten Gast: Der Neusser Christoph Heusgen, Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York, hielt am Donnerstagabend bei der Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe „Neuss.International“ in der im Oktober eröffneten Zukunftswerkstatt der RheinLand-Versicherungsgruppe den Impulsvortrag. Darin ging es um internationale Entwicklungen und Stärken, mit denen Neuss im Wettbewerb der Regionen punkten kann.

Im Vergleich auch mit größeren Städten muss sich Neuss nicht verstecken. Das liegt auch am Wohlfühlfaktor und an der besonderen Identität der Stadt, die Menschen, die es rund um den Erdball verschlagen hat, nachhaltig prägt. Heusgen selbst ist dafür ein gutes Beispiel: beruflich in der Welt zu Hause, trägt er seine Heimat Neuss im Herzen und verfolgt das Geschehen auch aus der Ferne genau. Neben familiärer Bande trägt zu seiner Verbundenheit auch das Schützenwesen bei. „Ich habe 48 Mal in ununterbrochener Reihenfolge am Schützenfest teilgenommen“, sagt Heusgen. Er lobte die gute verkehrliche Anbindung von Neuss und sprach drei wichtige Säulen für die Zukunftsfestigkeit der Stadt an: Bildung, Kultur und Wirtschaft. Der Mix im Schulangebot stimme, aber Heusgen plädierte angesichts der Zunahme von Rechtspopulismus für eine Schärfung des Geschichts-Bewusstseins und dafür, dass jeder Jugendliche in seiner Schulzeit einmal Auschwitz besuchen sollte.