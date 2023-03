Bürgergesellschaft Neuss Christoph Heusgen: Diplomat, Autor und Politiker

Seiner „ehemaligen Chefin“ hatte er ein Buch zukommen lassen, für das sie sich prompt per SMS bedankte. Wie die ehemalige Bundeskanzlerin zum Schützenfest steht, das Heusgen übrigens als wichtigen Faktor für die Erhaltung und Schaffung persönlicher Beziehungen zu internationalen Gästen schätzt, erzählte er in einer herrlichen Anekdote, die ihren Anfang bei der Parade im Jahr 2013 nimmt: Als Heusgen mit den Kameraden des Schützenlustzugs „Nur so“ wartete, endlich d’r Maat erop marschieren zu können, erreichte ihn ein Anruf aus dem Weißen Haus, der ihn zu einer sofortigen Abreise zu seinem Dienstsitz in Berlin zwang. Nachdem dort die Lage soweit geklärt war, fuhr er zurück nach Neuss – denn auch dort hatte er am Wochenende „Verpflichtungen“. Jedoch vermisste ihn die Kanzlerin und rief mit den Worten „Ja, geht dieses Schützenfest denn nie zu Ende?“ bei ihm an. Zurück in Berlin nahm sie ihn zur Seite und bemerkte: „Wissen Sie, Herr Heusgen, fünf Tage Schützenfest in Neuss – das ist nun wirklich nicht mehr zeitgemäß.“ Zum Bedauern der begeisterten Zuhörer, hat es diese Geschichte übrigens nicht ins Buch geschafft – der Lektor fand, das sei „zu viel Neuss“, sodass Heusgen sie einstreichen musste. Brandaktuell wurde es als Christoph Heusgen seine Einordnung zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erklärte: „Einen Waffenstillstand wird es erst geben, wenn Putin einsieht, dass er militärisch nicht weiterkommt.“