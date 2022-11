Bürgergesellschaft zu Neuss : Berührender Bürger-Abend mit Christoph Buchbender

Christoph Buchbender (66) war das Gesicht der RheinLand Versicherungsgruppe aus Neuss, in deren Dienst er 51 Jahre und drei Monate stand. Nur drei Tage nach seinem Abschied sprach der langjährige Holding-Vorstand in der Bürgergesellschaft. Seine Botschaft: „Die Firmenleitung schenkt den Mitarbeitern Vertrauen, begegnet ihnen nicht mit Misstrauen.“ Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Neuss Ein besonderer Abend. Ein leiser Abend. Ein berührender Abend. An dessen Ende formulierte Christoph Buchbender sein persönliches Fazit wie immer klar und ohne Pathos.

Nur drei Tage nach seinem Ausscheiden konnte Präsident J.-Andreas Werhahn den 66 Jahre alte Manager als Gastredner zum traditionellen Gänseessen in der Bürgergesellschaft begrüßen: „Wenn aus einem Lehrling ein Vorstand wird!“ Knapp 50 Gäste erlebten einen intensiven Neusser Bürger-Abend, erlebten einen Christoph Buchbender, der den Stolz auf sein Lebenswerk hinter Bescheidenheit verbarg, der den Aufstieg eines Jungen von der Rheydter Straße, „also vör de Bahn“ geboren, an die Spitze eines börsennotierten Versicherers skizzierte: Liebevoll erzählt er von seinem Vater, der als ziviler Mitarbeiter den Gerätebestand der Polizei betreute; erinnert sich, wie er vor 50 Jahren mit Freunden den Jägerzug „Greenhorn“ gründete.

Spricht Buchbender über die RheinLand, spricht er von Wir: „Diese Firma ist wirtschaftlich erfolgreich.“ Zwei Akzente setzt Christoph Buchbender in seiner Replik. Als „entscheidendes Signal“ für den Aufbruch in die Zukunft wertet er den Neubau der Konzernverwaltung, die seit 1998 in einem modernen Gebäude am Bahnhof ihren Sitz hat. Hinzu komme eine Unternehmenskultur, in der die Firmenleitung den Mitarbeitern Vertrauen schenke und nicht mit Misstrauen begegne: „Die RheinLand war meine Heimat“ – und ist es für einen Großteil der 900 Mitarbeiter wohl ebenso.