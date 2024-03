AG Christlicher Kirchen in Neuss, Kaarst und Dormagen Kirchen planen Programm zur Landesgartenschau

Als Koordinatorin für die Projekte bei der Landesgartenschau 2026 wurde die frühere Kaarster Bürgermeisterin und KKV-Vorsitzende Ulrike Nienhaus benannt. Um gemeinsam ein interessantes Programm gestalten zu können, werden zwei Vorbereitungstreffen angeboten: 15. März, 17.30 Uhr, im Papst-Johannes Haus an der Gladbacher Straße 3 in Neuss oder am 20. März, 18.30 Uhr, in der Kreuzkirche, Grüner Weg 1, in Gnadental. Die Organisatoren bitten Interessierte um Anmeldung bei Martina Löffler, martina.loeffler@neuss-nord.de.