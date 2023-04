Christiane Zangs als Neusser Beigeordnete verabschiedet Ein Abschied in Silber

Als Christiane Zangs zum ersten Mal als Beigeordnete für Kultur, Schule und Bildung gewählt wurde, geschah dies noch fast einstimmig. Zumindest mit großer Mehrheit. 2004 war das, nach fünf Jahren als Direktorin des Clemens-Sels-Museums. Auf Vorschlag und als Nachfolgerin von Wilfried Kurse, der 2004 als Dezernent nach Düsseldorf ging. Vor ihrer Neusser Zeit war sie Oberkustodin im Museum Schloss Rheydt. Und auch wenn man der promovierten Kunsthistorikerin (Kunstgeschichte, Baugeschichte, Germanistik und Philosophie in Aachen und in Bonn) nachsagte, mit viel Willen und großem Fleiß gesegnet zu sein, war ihre Wiederwahl acht Jahre später ganz knapp. Aber sie blieb zuständig für Kultur, Schule und Bildung, und wurde am Freitag, fast 66-jährig, in der Ratssitzung und zuvor in einer großen Feier im Zeughaus, wo ihr Bürgermeister Reiner Breuer zur großen Überraschung von Zangs das Stadtsiegel in Silber verlieh, in den Ruhestand verabschiedet.