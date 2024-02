Christiane Wünsche liest in der Stadtbibliothek Neuer Roman mit Neusser Hauptfigur

Zu diesem Anlass lädt die Autorin in Kaarst zu einer Premierenlesung ein – nur einen Tag später, am Donnerstag, 29. Februar, ist sie mit ihrem quasi noch druckfrischen Roman in der Stadtbibliothek Neuss zu Gast, um aus der Neuerscheinung zu lesen. Die trägt den Titel „Schwestern in einem anderen Leben“. Nachdem Wünsche ursprünglich im Krimi-Genre begonnen hat, schreibt sie mittlerweile Familienromane, auch ihr neues Buch lässt sich diesem Genre zuordnen. Im Mittelpunkt steht die Neusserin Rosalie, die allein mit ihrer Katze in einer kleinen Wohnung lebt. Sie ist mit ihrem Leben eigentlich sehr zufrieden, bis eines Abends eine Nachricht alte Wunden wieder aufreißt und ihren ruhigen Alltag durcheinanderbringt. Einige Jahre zuvor genießen Rebecca und ihre Schwestern in Niederbroich den heißen Sommer. Viele Abende verbringt Rebecca mit ihrer Clique am See. Sie ist sehr verliebt in ihren Freund. Doch dann passiert etwas und nach den Sommerferien verändert sich ihr Leben für immer.