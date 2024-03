Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Neuss Eine Lichtkirche für die Landesgartenschau

Lagerfeuerabende, Gebetszeiten, biblisches Kochen, Mitsing-Chöre – die Ideen für die Teilnahme der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirche (ACK) an der Landesgartenschau 2026 (Laga) sind kreativ und vielfältig. Mit einer beeindruckenden Teilnehmerzahl von mehr als 80 Interessierten an zwei Abenden startet die ACK nun in die (öffentliche) Vorbereitung. Nach dem ersten Treffen im Papst-Johannes-Haus kamen gut 40 Mitglieder der katholischen, evangelischen und griechisch-koptischen Kirchen am Mittwoch im Saal der Kreuzkirche für eine Anschlussbesprechung zusammen.