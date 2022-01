Chris Parker : Dozentin im Kulturforum seit der ersten Stunde

Neuss Neuss im Jahr 1989: Damals begannen die ersten Kurse im Kulturforum Alte Post. Von Anfang an dabei ist Chris Parker, die in Kalifornien geboren wurde.

Dort machte sie ihre ersten Tanzerfahrungen, ehe sie an der Folkwangschule in Essen ein vierjähriges Tanzstudium aufnahm, um sich später in New York auf die Limón-Technik zu spezialisieren. In ihrer Zeit am Tanzhaus NRW kam sie auch in Kontakt mit dem Kultuforum: Dort arbeitet sie nicht nur als Dozentin in den Bereich „Body Movement, Improvisation, Performance und Choreographie“, sondern war auch an Produktionen eigener Stücke und Choreographien beteiligt. Dazu gehört etwa die Tanzperformance „Tracks“, die im Februar 2014 Premiere hatte, aber auch an „Tristan und Isolde“, das sie mit Petra Kuhles und Hans Ennen-Köffers 2007 auf die Bühne brachte, erinnert sie sich gerne.