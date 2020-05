Gregor LInßen in Neuss : Chorprojekt mit Uraufführung im Internet

Neuss „Die sieben Gaben“ hat der Neusser Komponist und Texter eigentlich für eine Aufführung mit rund 120 Mitwirkenden geschaffen. Corona aber macht die Uraufführung unmöglich, nun gibt es eine Version fürs Internet.

„Ein großes Chorprojekt wird das letzte sein, was nach Corona wieder möglich werden wird“, sagt der in Neuss wohnenden Komponist Gregor Linßen, hat sich daher für die geplante Uraufführung seines neuen Werks „Die sieben Gaben“ mit 120 Mitwirkenden etwas anderes ausgedacht. „Zum Glück kann ich auf meine Erfahrung als Ton- und Bildingenieur zurückgreifen und habe das Ganze jetzt als Video realisiert“, sagt der 1966 in Neuss geborene Texter. Das neue Werk wird daher in der Nacht zu Pfingsten am 30. Mai, 21.30 Uhr, im Internet zu sehen sein. Der Link zu diesem Internet-Event wird per Mail zugeschickt. Dafür ist eine formlose Anmeldung nötig. Um eine freiwillig überwiesene Spende wird gebeten, um ein Budget zu erhalten für die Gagen und die technischen Kosten.