Dieses Unternehmen löst den Fast-Food-Riesen ab Im früheren McDonald‘s in der Neusser Innenstadt steckt wieder Leben

Das Logo und der Schriftzug verraten es bereits: Nach Jahren des Leerstandes hat nun das türkische Franchise-Unternehmen „Chitir Chicken“ in den Räumlichkeiten an der Niederstraße eröffnet. „Wir verkaufen Hühnchen in vielen verschiedenen Formen“, sagt Inhaber Zafer Altun im Gespräch mit unserer Redaktion, der seit rund zwei Jahren in Deutschland lebt. Der genaue Termin der Eröffnungsfeier stehe noch nicht fest, soll jedoch schnellstmöglich realisiert werden.