Das steckt hinter „Chic Chicken“ Neusserin macht Hühner zu Internet-Stars

Flora, die total auf Pasta abfährt und sich zu Weihnachten über einen Nudelbaum freut; Gerda, die die anderen „Mädels“ zu etwas mehr Action animiert – Hündin Fibi, die liebevoll von Berta begrüßt wird und sogar am Frühstücksnapf naschen darf. All diese launigen Szenen spielen sich Tag für Tag im Garten von Elke und Gerd Hilden ab. Die beiden Lanzerather haben dort ein regelrechtes Eldorado für Hühner erschaffen. Mit eigenem großen Stall, geschütztem Außengehege und einer Hunderte Quadratmeter großen Rasenfläche, auf der sie mehrmals täglich herumtollen können. Die Freude an ihren gefiederten Freunden teilt Elke Hilden regelmäßig bei Facebook, wo Flora, Berta und Co. mittlerweile knapp 450 Follower haben. Doch was hat es mit dem Account namens „Chic Chicken“ auf sich, auf dem die Hühner miteinander flachsen und sich gegenseitig necken?