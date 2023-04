Zukunft der Medien in Neuss Chefredakteur Moritz Döbler zu Gast in der Bürgergesellschaft

Neuss · „Medienzukunft in Neuss“, so überschreibt Moritz Döbler, Chefredakteur Rheinische Post, am 27. April seinen Vortrag bei der Bürgergesellschaft. Im Fokus steht die digitale Transformation der Medien, die sich durch ChatGPT und andere KI-Anwendungen drastisch beschleunigt.

21.04.2023, 16:13 Uhr

Moritz Döbler, Chefredakteur Rheinische Post, ist zu Gast bei der Bürgergesellschaft. Foto: Krebs, Andreas (kan)