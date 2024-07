Aktion „Check dein Essen“ Neusser Schüler entdecken gesunde Ernährung

Die Bearbeitung der Stationen erfolgte meistens digital, nur die Station „Eiweißkenner“ wurde schriftlich gestaltet. Die Schüler rechneten beispielsweise den Eiweißgehalt verschiedener Produkte aus und mixten am Ende ihren eigenen Eiweißshake. Doch die Umsetzung sei nur durch die Mensa möglich, die für das Projekt einen Mixer zur Verfügung gestellt hatte, sagte Pelzer. „Seit Monaten ist unsere Schulküche sanierungsbedürftig und dadurch gesperrt“, so die Lehrerin. „Das schränkt uns in der Praxis natürlich total ein, besonders in meinem Hauswirtschaftslehre-Unterricht“, berichtete Pelzer. Dadurch würden sich viele Dinge aus der Theorie nicht umsetzen lassen. „Die Kinder haben auch einfach mehr Spaß, das Gelernte in der Küche dann anzuwenden“, sagte Pelzer. Das sei nun schon lange nicht mehr möglich.