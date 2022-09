Expertin spricht in Neuss : Lachen kann beim Lernen helfen

Interview Neuss Humor kann dem Hirn einen Push geben – wie genau, verrät Erziehungswissenschaftlerin Charmaine Liebertz im Interview, die bald nach Neuss kommen wird.

Charmaine Liebertz Lachen führt zu Zuversicht und Optimismus oder anders gesagt zu einer Atmosphäre, in der gut und gerne gelernt werden kann. Dass Kinder profitieren, wenn in der Familie eine humorvolle Stimmung überwiegt, ist in vielen Studien längst bewiesen. Sie lernen dann voller Zuversicht und Optimismus in die Welt zu gehen und anderen Menschen mit Herzlichkeit und Nachsicht zu begegnen. Je eher ein Kind die positiven Wirkungen des Humors entdeckt, umso leichter wird ihm das Erwachsenenleben mit all seinen ernsten Anforderungen fallen – und dieser Effekt ist auch schon im frühkindlichen Bereich spürbar.