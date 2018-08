Neuss: CDU will Lkw aus Wohngebieten vertreiben

Neuss Die CDU setzt sich für die Anschaffung eines mobilen Blitzgerätes ein, das vor allem Lkw in den Blick nehmen soll. Das Ziel: Nicht nur Tempoverstöße zu ahnden, sondern auch Verstöße gegen Durchfahrtsverbote für Lastwagen.

Entsprechende Geräte seien bereits in Städten wie Duisburg und Hagen im mobilen beziehungsweise stationären Einsatz. Auch der Rhein-Kreis Neuss habe in diesem Jahr einen mobilen Lkw-Blitzer in Meerbusch eingesetzt. Wo in Neuss Bedarf besteht, haben die Christdemokraten bereits ausgemacht. Eingesetzt werden soll das Gerät demnach zunächst in Derikum, um insbesondere die Lkw-Verkehre Am Goldberg und An der Norf zu kontrollieren und zu reduzieren. Zugleich soll das Gerät genutzt werden, um Daten über die Belastung der Straßen durch Lkw und die Auswirkungen der Kontrollen zu erfassen. „Aufgrund dieser Zahlen können wir dann entscheiden, ob weitere mobile Geräte angeschafft werden oder an einigen Stellen sogar stationäre Einrichtungen Sinn machen.“, erklärt Schümann. „Wichtig ist, dass Lkw endlich aus Wohngebieten verschwinden.“