Neuss: CDU will gegen gegen wild parkende Lkw vorgehen

Neuss Wildparkende Lkw sind der Neusser CDU ein Dorn im Auge. „Immer häufiger erreichen uns Beschwerden über Lkw, die mitten in Wohngebieten geparkt werden“, sagen die Stadtverordneten Waltraud Beyen, Monika Mertens-Marl und Thomas Kaumanns, die nun Maßnahmen dagegen fordern.

Dennoch zeigen sie Verständnis für Lkw-Fahrer und Spediteure: „Wenn Lkw in den Städten parken, so ist das Ausdruck einer massiven Parkplatzknappheit und oft eine Notlösung“, so Mertens-Marl. Bis 2025 fehlen landesweit rund 4000 Lkw-Parkplätze; auch wenn davon bereits 3200 in Planung oder im Bau seien, ändere sich am Platzmangel mittelfristig nichts.