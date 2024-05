Bundestagsabgeordneter aus Neuss Hermann Gröhe erneut im CDU-Bundesvorstand

Der Parteitag, so Heveling, sende ein Signal der Stärke und Geschlossenheit, die CDU sei bereit, wieder Verantwortung für das Land zu übernehmen. Gröhe ist bereits seit 2014 Mitglied des Bundesvorstands; von 2009 bis 2013 war er Generalsekretär der CDU Deutschlands. „Ich bin sehr dankbar über das große Vertrauen der Delegierten über so viele Jahre und betrachte es als Verpflichtung, weiterhin mit ganzer Kraft für unsere Partei zu arbeiten“, sagt der 63-Jährige. Er freue sich sehr darüber, auch in den kommenden beiden Jahren die Politik der CDU an zentraler Stelle mit gestalten zu können. „Wir stehen in Deutschland und Europa vor großen Herausforderungen. Die CDU stellt sich dieser Aufgabe, dieser Parteitag zeigt deutlich: Wir sind inhaltlich und personell gut aufgestellt“, sagt Gröhe. Die CDU im Rhein-Kreis stellte beim Parteitag zehn der 1001 Delegierten. Der Parteitag endet am Mittwoch mit dem Themenschwerpunkt Europa.