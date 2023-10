Christdemokraten in Neuss CDU Grimlinghausen: Stadtverband soll Vorstandswahl verschieben

In einem Schreiben an den Parteichef Büchler beantragt Ortsverbandsvorsitzender Bernd Ramakers, die Wahl zu verschieben. Hintergrund sei ein einstimmiger Beschluss des Ortsverbandsvorstandes. „Wir waren nach dem Desaster der Kommunalwahl 2020 und dem Ende der Ratskooperation ,Rot-Grün plus‘ auf einem sehr guten Weg“, heißt es in dem Antrag. In der öffentlichen Wahrnehmung und auch innerhalb der CDU sei Aufbruchstimmung zu spüren. Für das Ziel, die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der CDU in Neuss weiter zu steigern, bedürfe es jedoch eines starken, von vielen Mitgliedern getragenen Vorstandes.