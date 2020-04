Verkehrsführung in Neuss : Kritik an der Bergheimer Straße

Die Politik hat die Bergheimer Straße im Blick. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss CDU und SPD fordern verkehrliche Verbesserungen und längere Grünphasen. Unter anderem werden Maßnahmen gefordert, um gegen zu hohes Tempo von Autos und Lkw vorzugehen.

Was haben CDU und SPD in Neuss gemeinsam? Beide Fraktionen sehen Handlungsbedarf an der Bergheimer Straße. Schließlich hatten sowohl Christ- als auch Sozialdemokraten jeweils einen entsprechenden Antrag für den Planungsausschuss formuliert, bevor dieser aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde.

Der SPD-Antrag geht vor allem auf die „zu kurzen“ Grünphasen für Radfahrer und Fußgänger ein. Teilweise müsse auf den Mittelinseln nochmals gewartet werden – und diese seien wiederum teilweise zu schmal. An der Kreuzung Bergheimer Straße/Am Südpark/Hubertusweg komme noch ein weiteres Problem hinzu: Radfahrer, die aus Richtung Innenstadt kommen und den beidseitigen Radweg auf der östlichen Straßenseite nutzen, müssten an der Stelle die Straßenseite wechseln, wenn sie weiter in Richtung Reuschenberg-Mitte fahren möchten. Davon betroffen seien beispielsweise zahlreiche Schüler, die vom Schulzentrum an der Weberstraße kommen.

Auch die CDU äußert sich kritisch zur Ampelschaltung und zu den schmalen Verkehrsinseln in dem Bereich. Zudem solle jedoch geprüft werden, wie die außerhalb der Hauptverkehrszeiten (verstärkt an den Reuschenberger Ortsein- und Ortsausgängen) oftmals zu hohen Geschwindigkeiten von Pkw und Lkw wirksam vermindert werden können – zum Beispiel durch bauliche Änderungen, Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 Kilometer pro Stunde oder weitere Radarmessstellen. Zur Verbesserung des Verkehrsflusses an der Lupinenstraße soll darüber hinaus geprüft werden, ob die AWL die Abfall-Container von der unmittelbaren Nähe der Bergheimer Straße hin zu einer „weniger kritischen Stelle“ verlagern kann. Die Verkehrsfläche vor Einmündung der Weinstockstraße solle durch seitliche Schraffierungen so eingeengt werden, dass Parken in der zweiten Reihe deutlicher unterbunden wird. Schließlich sei die Lupinenstraße, wenngleich wenig für die Verkehrsmenge geeignet, wegen fehlender Alternativen die wohl wichtigste Ost-West-Verbindung in Reuschenberg. Die AWL-Container führen durch in zweiter Reihe parkende Pkw laut CDU aber zu gefährlichen Rückstaus und unübersichtlichen Verkehrssituationen.

(jasi)