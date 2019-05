Für schnelle Hilfe : CDU und Grüne wollen Notruf-Bänke für Neuss

Unter anderem gibt es „Notruf-Bänke“ bereits in Xanten. CDU und Grüne wollen sie auch in Neuss. Archiv-Foto: Werning. Foto: RP/Markus Werning

Neuss Im Notfall zählt jede Minute. Anders als auf Straßen fehlen in Grünanlagen allerdings oftmals eindeutige Orientierungspunkte. Wertvolle Zeit kann so auf der Suche nach einer hilfebedürftigen Person verloren gehen.

Das kann teils dramatische Folgen haben. Dort soll die Idee der Notrufbänke ansetzen. Wie das Konzept funktioniert? Bereits vorhandene Sitzbänke werden mit einem jeweils individuellen und gut sichtbaren Code ausgestattet und ihre Positionen bei der Rettungsleitstelle hinterlegt. So können anschließend bei einem Notruf gezielt Orte in den Grünanlagen an die Rettungsleitstelle durchgegeben und angefahren werden. Diese Bänke soll es bald auch in der Quirinus-Stadt geben. Zumindest nach Vorstellung der CDU.

„Wir wollen auch in den Neusser Grünflächen eine bestmögliche Rettungsinfrastruktur schaffen. Notrufbänke haben sich bereits in anderen Kommunen bewährt“, sagt der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Crefeld. Die Kosten für das Projekt seien „äußerst überschaubar, der potenzielle Nutzen hingegen hoch“. Die CDU möchte nun gemeinsam mit dem Koalitionspartner „Die Grünen“ einen entsprechenden Antrag in den Ausschuss für Umwelt und Grünflächen einbringen.

Darin wird die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten Notrufbänke einzurichten. Anschließend können die Schilder auf den Bänken angebracht werden.

„Die Nummerierung der Bänke hilft aber nicht nur in medizinischen Notfällen. Auch bei der Alarmierung der Polizei oder bei der Meldung von Schäden an die Stadtverwaltung können die Notrufbänke wertvolle Hilfe leisten. Damit werden unsere Grünflächen wieder ein Stück sicherer“, so Crefeld weiter.

