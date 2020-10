„Smart City Index 2020“ : CDU sieht für Neuss digitalen Aufholbedarf

Neuss Im aktuellen Digitalranking des Bitkom-Verbandes belegt die Stadt Neuss nur den 72. Platz unter 81 Großstädten. Und damit ist die Stadt nach hinten gerutscht.

Der „Smart City Index“ ist das Digitalranking der deutschen Großstädte. Bitkom-Experten haben dafür in fünf Themenbereichen insgesamt rund 11.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Analysiert und bewertet wurden alle deutschen Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern. Die Zusammenfassung erfolgt in den fünf Themenbereichen „Verwaltung“, „Energie und Umwelt“, „IT und Kommunikation“, „Mobilität“ und „Gesellschaft“. Der „Smart City Index“ wurde erstmals 2019 veröffentlicht und wird jährlich neu erhoben.

Thomas Kaumanns (CDU), Vorsitzender des Beirates Digitale Agenda, schlägt in die gleiche Kerbe wie sein Parteikollege Schümann. „Von einer richtigen ,Smart City‘ sind wir noch meilenweit entfernt. Die Stadtverwaltung muss endlich eine Gesamtstrategie vorlegen, wie sie die Digitalisierung als Gestaltungsmaxime nutzen will“, erklärt Kaumanns. Die Vorarbeit sei in der Kommission Digitale Agenda geleistet worden, die gut zwei Jahre lang Ziele definiert hat. „Wir müssen uns jetzt gemeinsam verstärkt um die schnelle Umsetzung kümmern.“ Schümann kündigt an, dem Thema Digitalisierung auf Seiten der Politik noch mehr Bedeutung zu geben. „Wir wollen einen eigenen Ausschuss des Stadtrates für die Themen des digitalen Wandels einrichten und dadurch unsere politische Priorität deutlich machen.“