Marode Frings-Brücke in Neuss CDU regt Bau einer neuen Brücke zwischen den Häfen an

( Die IHKs beiderseits des Rheins haben sich schon mit einem Schreiben sorgenvoll an die Landesregierung gewandt und unter anderem auf eine schnelle Entscheidung über Sanierung oder Neubau der künftig für den Schwerlastverkehr gesperrten Josef-Kardinal-Frings-Brücke gedrängt, jetzt klapperte es wieder am Briefschlitz der Staatskanzlei. Denn auch Sven Ladeck, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, und der Kreis-Parteivorsitzende Ansgar Heveling MdB sorgen sich um die Verkehrsinfrastruktur, die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Prosperität der Region haben kann. Sie haben deshalb an Ministerpräsident Hendrik Wüst und Landes-Verkehrsminister Oliver Krischer geschrieben. „Der Rhein wird ein wieder Hindernis“, stellt Ladeck mit Blick auf den maroden Zustand vieler Rheinbrücken fest. Vor allem sieht die CDU deutlichen Nachbesserungsbedarf bei der Bewältigung der Probleme, die sich aus der Ablastung der Frings-Brücke ergeben, zumal diese Hauptverbindungsachse zwischen den Häfen in Neuss und Düsseldorf darstellt. Weil die Verlagerung der Schwerlastverkehre auf die Fleher Brücke aus CDU-Sicht kein dauerhaft gangbarer Weg ist, wird die Landesregierung aufgefordert, auch neue Verkehrsachsen in Betracht zu ziehen. Mit einem Brückenneubau nördlich der Frings-Brücke hätte die CDU dazu bereits einen Vorschlag gemacht.