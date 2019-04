Stadtplanung in Neuss : CDU-Ratsherr: „Fußgänger bei Verkehrswende nicht vergessen“

Neuss Der Vorsitzende des Planungsausschusses, Karl-Heinz Baum (CDU), macht sich in einer Stellungnahme dafür stark, dass bei der Verkehrswende die Fußgänger ausreichend Beachtung finden. Dabei sieht er großen Nachholbedarf.

„Das natürliche Fortbewegungsmittel, unsere Beine, besitzt in der modernen Welt keine Lobby“ schreibt Baum in einer Mitteilung zum Thema. Darin wählt er zum Teil deutliche Worte. Auch in Neuss würden „Fußgänger eher bedrängt und plattgefahren als gefördert“, nur in größeren Fußgängerzonen seien sie willkommen. „Nachdem wir in der Stadtplanung jahrzehntelang das Auto in allen Bereichen gefördert haben, sattelte man zuletzt zunehmend auf Radfahrer um“, erklärt Baum.