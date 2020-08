Umgestaltung in Neuss : Ideen für die Norfer Rathaus-Wiese

Norf CDU-Politiker möchten aus der Fläche einen Ort der Begegnung machen. Gedacht ist unter anderem daran, heimische Obstbäume zu pflanzen und zwei Bänke aufzustellen.

Das Norfer Rathaus erstrahlt nach seiner Sanierung in neuem Glanz. Im Kontrast dazu ist die Wiese hinter dem Norfer Rathaus in einem kümmerlichen Zustand. Vertrocknete Jungbäume, entwurzelte Altbäume und zu rund zwei Drittel der Fläche zugewucherte Wege prägen das Bild. Zudem ist der Übergang zwischen Parkplatz und Gehweg zum Hintereingang des Rathauses noch immer nicht barrierefrei. Kein Ort, an dem man länger bleiben möchte, der aber in den Augen des CDU-Bürgermeisterkandidaten Jan-Philipp Büchler und seines Norfer CDU-Vorstandskollegen Jan Piatkowski, der auch als Huckepackkandidat für Norf für den Rat zur Verfügung steht, viel Potenzial besitzt. Gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Norf möchten sie sich dafür einsetzen, dass dieses Fleckchen optisch aufgewertet und damit ebenso wie das Rathaus zu einem Aushängeschild wird.