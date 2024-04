Wohnungsbau in Neuss CDU nennt Zuschuss an Bauverein Steuerverschwendung

Der Vorstoß von SPD und Grünen, den Wohnungsbau mit einer Finanzhilfe der Stadt für den Bauverein wieder in Schwung zu bringen, wird von der CDU rigoros zurückgewiesen. „Mit Millionen aus der Stadtkasse einzelne Schauprojekte zu subventionieren, die keine Effekte für den Wohnungsmarkt haben aber Riesenlöcher in die Stadtkasse reißen, ist das Letzte, was unsere Heimatstadt jetzt braucht“, heißt es unmissverständlich in einer ersten Stellungnahme der CDU zu einem Gemeinschaftsantrag von Rot-Grün, der am Freitag den Rat beschäftigt.