„Blaue Route“ in Neuss : CDU kritisiert Umsetzung der Fahrradstraße

„Blaue Route“ in Neuss

Neuss Idee gut, Umsetzung „mangelhaft und chaotisch“. So lautet das Fazit nach der mobilen Sprechstunde der CDU an der Drususallee zum Thema Fahrradstraße. Das sind die Gründe.

„Die Straße ist jetzt in einem schlechteren Zustand als vorher. Vor allem das unvollständige Abfräsen der vorherigen Markierungen hat Schäden im Straßenbelag hinterlassen. Bei Regen oder im Winter bei Frost kann das für Radfahrer sehr gefährlich werden“, sagt Stucke. Außerdem seien unter und neben den neuen noch die alten Radweg-Markierungen zu erkennen. Die Fahrradstraße erscheine als Flickenteppich, die Regeln seien nicht klar. „Die Stadt muss hier schnell Abhilfe schaffen“, fordert der verkehrspolitische Sprecher.

Erst in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass sich die bisherigen Markierungen nur durch Mikrofräsen entfernen lassen. Die entsprechenden Arbeiten an der Drususallee würden dahingehend überprüft, ob sie wie vertraglich geschuldet erbracht wurden und mangelfrei abgenommen werden können. Doch auch wenn dies der Fall ist und keine Mangelbeseitigung verlangt werden kann, werde dennoch versucht, den Fahrkomfort an einzelnen Stellen „durch geeignete Maßnahmen“ zu optimieren.