Post zu Xavier-Naidoo : CDU kritisiert Stadt Neuss wegen Umgang mit MaximNoise

Neuss Wenige Tage nach der Kritik an dem Neusser Musiker MaximNoise, meldet sich nun die CDU zu Wort. Büchler fordert klare Distanzierung vom Sänger wegen dessen Xavier-Naidoo-Post.

Wenige Tage nach der Kritik an dem Neusser Musiker Max Jäger (MaximNoise), meldet sich nun die CDU zu Wort. „Ich halte seitens der Stadt eine klare Distanzierung von MaximNoise für notwendig“, sagt der CDU-Bürgermeisterkandidat Jan-Philipp Büchler. Die Stadtverwaltung, für die MaximNoise unter anderem ein Werbevideo produzierte , hatte sich bislang auf Nachfrage unserer Redaktion lediglich „etwas irritiert“ gezeigt. Doch auch die Neusser SPD geht auf Distanz zu Jäger: „Sein Statement war unglücklich – freundlich ausgedrückt“, sagt der Parteivorsitzende Sascha Karbowiak. Beim Politischen Aschermittwoch der SPD, bei dem Reiner Breuer offiziell zum Bürgermeisterkandidaten gewählt wurde, hatte MaximNoise noch in der ersten Reihe gesessen.

Hintergrund der hitzigen Diskussion sind unterstützende Worte von MaximNoise auf der Instagram-Seite des Sängers Xavier Naidoo. Letzterer war jüngst vom Sender RTL aus der DSDS-Jury geworfen worden, nachdem Videos von ihm aus dem Jahr 2018 öffentlich wurden, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. In einem Clip singt Naidoo unter anderem die Passage: „Ich hab’ fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt?“ Für solche Sätze – die von vielen als fremdenfeindlich eingestuft wurden – erntete der Sänger scharfe Kritik. In einem Rechtfertigungs-Schreiben bei Instagram blieb der Sänger zudem eine Erklärung schuldig, wie er Passagen wie „Weit und breit ist hier kein Mann, der das Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt“ denn tatsächlich gemeint hat.