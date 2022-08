Antrag im Kreisausschuss : CDU kritisiert Öffnungszeiten von Geldautomaten der Neusser Sparkasse

Neuss In der Zeit von 23 bis 6 Uhr suche man im gesamten Kreisgebiet vergeblich nach einem erreichbaren SB-Automaten der Sparkasse Neuss. Die CDU-Kreistagsfraktion stellt zu diesem Thema deshalb einen Antrag im Kreisausschuss.

Die CDU-Kreistagsfraktion wünscht sich längere Öffnungszeiten der SB-Automaten der Sparkasse Neuss. „Die Menschen genießen wohlverdient den Sommer, sind gerade in Zeiten von Heimat-, Schützen- und Stadtfesten an den Wochenenden bis in die Nachstunden unterwegs. Da ist es schon sehr ärgerlich, wenn man als Kunde der Sparkasse im gesamten Kreisgebiet in der Zeit von 23 bis 6 Uhr vergeblich einen erreichbaren Geldautomaten sucht, um auch zu späterer Stunde noch einmal gebührenfrei Geld abheben zu können“, merkt Sven Ladeck, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, an. Die Fraktion sei sich der Brisanz der stark gestiegenen Zahlen der Automatensprengungen im Kreis bewusst, versichert Ladeck. Allerdings erhofft sich die CDU mit einem Antrag zu diesem Thema im kommenden Kreisausschuss, den Vorstand der Sparkasse für die Problematik zu sensibilisieren.