Kindergartenbau in Neuss : CDU kämpft für Erhalt von Bolzplätzen

Schulleiter Stefan Kremer besuchte mit Thomas Kracke, Jan-Philipp Büchler, Thomas Kaumanns und dem Amateurfußballer Robert Niestroj (v.l.) den Standort des Bolzplatzes in Norf. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Weil Derikum einen neuen Kindergarten braucht, überplant die Stadt den Bolzplatz Lahnstraße. Ein Ersatz wird in Norf geschaffen, doch löst der Erfolg das Problem insgesamt nicht. Die Union vermisst einen Grundsatzbeschluss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Der Uedesheimer Bolzplatz ist zur Ballspielwiese abgestuft worden. Das musste der Stadtverordnete Stefan Crefeld einer Mitteilung der Stadt entnehmen, die mit den Unterlagen für die Sitzung des Bezirksausschusses kommende Woche in der Post waren. Stinksauer macht ihn die Nachricht – und löst neben Fragen auch eine Forderung aus: „Uedesheim muss einen echten echten Bolzplatz bekommen.“, sagt Crefeld. Einen mit einem klar umrissenen und markierten Spielfeld, mit Toren und einer befestigten Spielfläche.

Das Jugendfreizeitangebot Bolzplatz ist bedroht. Auf diese Plätze greift die Stadt gerne zu, wenn sie in einem bestimmten Quartier keinen Platz für einen Kindergarten findet. Im Zweifel, gibt Jugenddezernent Ralf Hörsken zu bedenken, „hat die rechtliche Verpflichtung, neue Kindertagesstätten zu errichten Vorrang“. Auf der Furth ist sie schon so verfahren und zuletzt an der Lahnstraße in Derikum.

Info Andere Kriterien für Ballspielwiesen Rechtslage Für Ballspielwiesen gelten andere Schallschutz-Kriterien als für Bolzplätze. Der Bolzplatz auf dem Uedesheimer Kirmesplatz genügt diesen nach Darstellung der Stadt nicht. Deshalb wurde die Spielfläche neu eingestuft. Ausstattung Eine Ballspielwiese ist nicht mit einem (Ballfang)-Zaun umgeben, der auch sicherstellt, das die Anlage nur zeitweise genutzt wird. Auch Töre und Markierungen fehlen.

Ein „No-Go“ nennt das der Grünen-Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht. „Wir können nicht immer mehr Kindergärten bauen und die größeren Kinder sozusagen ins Nichts entlassen“, sagt er. Und Thomas Kaumanns (CDU) ergänzt: Wo man Kindern eine Spielfläche weg nimmt, muss man Ersatz schaffen – sofern der Bedarf besteht.“ Einen politischen Grundsatzbeschluss, der die Verwaltung auf diese Linie festlegt, gebe es aber noch nicht, merkt er nicht ohne Bedauern an.

So muss sich die CDU in ihrem Bemühen, Bolzplätze zu erhalten und zu sanieren, oft mit Teilerfolgen bescheiden. Ein solcher konnte jetzt in Norf errungen werden – auf einer Wiese am Gymnasium. „Der Plan, einen der Wiesenplätze in einen Bolzplatz umzuwandeln, wird von unserer Schulgemeinde vollends begrüßt“, sagt Schulleiter Stefan Kremer, der in dem Platz eine sinnvolle Ergänzung im Freizeitangebot jüngerer Menschen sieht. 180.000 Euro soll die Stadtkasse nun nach den Vorstellungen der CDU überplanmäßig locker machen. Überplanmäßig, weil der Neubau sonst die Grundsanierung zweier anderer Bolzplätze im Stadtgebiet verhindern würde, wie Thomas Kaumanns mit Blick auf ein von der Schwarz-Grünen Koalition initiiertes Bolzplatzkonzept erklärt.

Klinkicht, zugleich Vorsitzender des Bezirksausschusses Norf, hätte den Ersatz für den wegfallenden Bolzplatz lieber in Derikum selbst errichtet gesehen. Seine Begeisterung für den Platz am Gymnasium Norf halte sich deswegen in Grenzen, sagt er, weil es dort schon Spielmöglichkeiten gibt. Die würden vielleicht ertüchtigt, sagt er, aber der Neubau bringe keinen Zugewinn an Spielflächen. Auch wenn ihm CDU-Bürgermeisterkandidat Jan-Phlipp Büchler in dieser Frage widersprechen muss und von einer zufriedenstellenden Lösung spricht, vertritt er doch in der Sache selbst die gleiche Ansicht. Bolzplätze müssen erhalten und ihre Aufgabe zugunsten anderer Nutzungen konsequenter verhindert werden. Büchler: „Wir dürfen die verschiedenen Interessen von Kindern nicht gegeneinander ausspielen“, sagt er mit Blick auf den Konflikt Kita-Neubau gegen Bolzplatz.