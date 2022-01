Internet in Neuss : CDU fordert Verbesserung des mobilen Internets

Neuss Noch immer gibt es größere Areale in Neuss, insbesondere im Süden, die vom Mobilfunk nicht ausreichend abgedeckt sind. Darauf weist die CDU hin – und sieht Handlungsbedarf.

Die Christdemokraten verweisen auf Daten der Bundesnetzagentur, demnach würden die tatsächlichen Downloadgeschwindigkeiten in Neuss im Schnitt nur 20 bis 40 Prozent der vertraglich vereinbarten erreichen. Zudem fänden sich in den Bereichen Hoisten, Norf, Speck, Wehl und Helpenstein, Selikum und dem Taubental noch immer Lücken, in denen kein 5G-Empfang möglich ist. „Das muss besser werden“, teilen der JU-Vorsitzende Niklas Fürste und der Vorsitzende der Mittelstandsunion (MIT), Klaus Goder, mit. Gerade die Entwicklung hin zu mehr Homeoffice erfordere, dass auch in den ländlicheren Bereichen unserer Stadt ein verlässlicher Mobilfunkempfang besteht.