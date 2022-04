Digitalisierung in Neuss : CDU fordert „Digitalen Zwilling“

Neuss Die Stadt Neuss sieht keinen Mehrwert im Digitalisierungsprojekt. Die CDU fordert dagegen ein Umdenken. Die Stadt würde eine große Chance verpassen.

Sieben Kommunen aus dem Rhein-Kreis werden sich am gemeinsamen Digitalisierungsprojekt „Digitaler Zwilling“ beteiligen – nur Neuss nicht. Nachdem das Thema am Mittwochabend im Kreistag auf den Tisch kam, bleibt jedoch ein Hintertürchen offen. Denn die Neusser CDU hat einen Dringlichkeitsantrag für Stadtratssitzung am Freitag auf die Tagesordnung setzen lassen. Der Stadtverordnete Thomas Kaumanns betont, dass Neuss eine Chance zu verpassen drohe. „Es ist nicht verständlich, warum die Stadt nicht mitmachen möchte, zumal die Teilnahme am Projekt kostenlos wäre“, sagt Kaumanns. „Die Kosten werden vom Kreis und über Fördermittel des Landes getragen.“