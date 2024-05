Erhöhte Gefahr Neusser CDU fordert mehr Schutz vor Grundwasser

In der Neusser Nachbarstadt Kaarst wurde zuletzt eine Strategie zur Kappung der Grundwasserspitzen diskutiert, die ihr Vorbild in Korschenbroich hat. Dort hat der Erftverband eine Lösung entwickelt. Bei Überschreitung eines bestimmten Grundwasserstandes werden sieben Brunnen aktiv und pumpen Wasser ab. Finanziert werden sie durch die Bürgerschaft. „Wir wollen auch in Neuss prüfen, wie wir durch technische Lösungen Schäden verhindern können“, so Mertens-Marl. Im Umweltausschuss will die CDU Möglichkeiten für besseren Schutz vor Grundwasser zum Thema machen. Verschiedene Handlungsfelder hat sie dabei ausgemacht. Dazu zählt neben der Frage, ob die Entwicklung des Grundwassers in Neuss überhaupt kleinteilig genug erfasst ist, unter anderem auch die Kommunikations-Politik: „Wer informiert die Bürgerinnen und Bürger in Neuss, wenn erhöhte Gefahr durch Grundwasser besteht, damit sich diese besser wappnen können?“, fragt die CDU.