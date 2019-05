Kommunalwahl 2020 in Neuss : CDU-Chef - Ihr könnt mich ja hinterher steinigen“

Jürgen Brautmeier führt seit März 2018 die Neusser CDU. Er selbst, so sagt er, strebe keine weiteren Ämter und Aufgaben an. Foto: CDU Neuss

Neuss Jürgen Brautmeier hat die Suche nach einem Bürgermeister-Kandidaten in seiner Partei zur Chefsache erklärt. Damit beweist er Mut.

Jürgen Brautmeier (64) geht Risiko. Der Neusser CDU-Chef, erst seit 14 Monaten im Amt, entzieht sich allen Versuchen, ihn in die handelsübliche Schablone eines taktierenden Parteivorsitzenden zu pressen. „Ich bin für die Suche und Aufstellung eines Bürgermeister-Kandidaten in der Neusser CDU verantwortlich“, sagt Brautmeier, „diese Verantwortung nehme ich an.“ In seine Personalkarten lässt er sich nicht schauen. Nur so viel: Das Verfahren sei auf der Zielgeraden. Ein Favorit zeichne sich allmählich ab. So bald er seine Arbeit als Headhunter getan habe, werde er seine Empfehlung dem Stadtverbandsvorstand zur Beratung vorlegen.