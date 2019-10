Talk auf dem blauen NGZ-Sofa : „Ich vermisse bei Breuer die Weitsicht“

Neuss Direkt nach seiner Wahl zum Bürgermeisterkandidaten der CDU schaltete Jan-Philipp Büchler in den Angriffsmodus. Einzige Gemeinsamkeit mit dem amtierenden Bürgermeister: Beide haben ihr Abitur am Gymnasium Norf gemacht.

Unter den Besuchern war auch Bärbel Kohler, die es als Mitbewerberin auf zehn Stimmen gebracht hatte. „Ich fühle mich erleichtert“, erklärte die 60-Jährige auf Nachfrage. Jan-Philipp Büchler wirkte nicht so, als würde er jetzt eine quälende Last verspüren – Im Gegenteil. Der 40-jährige sprach von einem „großen Vertrauensbeweis“, den er sich nicht dadurch kleinreden lassen wollte, dass nur 377 wahlberechtigte Mitglieder zu der Abstimmung gekommen waren und nicht 502 wie vor fünf Jahren. Büchler zeigte sich schlagfertig: „Es sind offenbar die richtigen Mitglieder dagewesen.“ Er gab aber unumwunden zu, dass ihm nach der Wahl schon ein Stein vom Herzen gefallen sei.

Herkunft Jan-Philipp Büchler wurde in Düsseldorf geboren, wuchs in Norf auf und ist vor drei Jahren wieder nach Norf zurückgezogen.

Im Laufe des Interviews wurde deutlich, dass sowohl der amtierende Bürgermeister Reiner Breuer, als auch sein Herausforderer ihr Abitur in Norf gemacht haben: „Das scheint eine gute Kaderschmiede zu sein“, stellte Büchler fest. Und er gab zu verstehen, dass er einen anderen Norfer, nämlich den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Michael Klinkicht, immer näher am Ohr des Bürgers gesehen habe als Breuer. Der CDU-Bürgermeisterkandidat erwies sich auch als gewiefter Marketing-Mann: „Ich gehöre zu den Mitbegründern eines Unternehmens für Armbanduhren in Berlin. Es war die 5007. Uhrenmarke in Deutschland, sie ist in Berlin designed worden, wird dort auch hergestellt und ist für unter 200 Euro zu haben.“