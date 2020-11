Kommunalwahl 2020 in Neuss : Bittere Erkenntnisse für die Neusser CDU

Neuss In einem virtuellen Treffen versuchte die Partie, die schmerzhafte Wahlschlappe vom 13. September aufzuarbeiten. Eine Botschaft: „Alte Gewissheiten haben sich aufgelöst“.

Es war ein Abend der unangenehmen Wahrheiten für die Neusser CDU. Eine davon: „Die CDU als Neuss-Partei, davon muss man sich verabschieden.“ Gesagt hat das am Donnerstagabend Guido Hitze. Der Politikwissenschaftler aus Rosellerheide war neben dem Marketingexperten Hans-Willi Schroiff aus Uedesheim und dem ehemaligen NGZ-Redaktionsleiter Ludger Baten einer von drei Referenten, die der Parteivorstand eingeladen hatte, um die krachende Wahlniederlage zu analysieren und erste Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzugeben. In Zeiten von Corona selbstverständlich in einer Videokonferenz, an der über 70 CDU-Mitglieder teilnahmen.