Für verschiedene TV-Formate Große Casting-Show im Rheinpark-Center

Ob sie sich tatsächlich eignen, können sie am 3. und 4. November im Rheinpark-Center in Neuss in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr vor den Augen professioneller Talent-Scouts der „UFA Base“ unter Beweis stellen. Das Casting eignet sich, um sich auszuprobieren und sein Talent zu zeigen. Am Samstag gibt es ein besonderes Highlight. Dann findet das „UFA Base Kids Casting“ statt. Teilnahme ist ab sieben Jahren möglich. Die „UFA Base“ ist die kostenfreie Casting-Plattform der Unterhaltungsmarke UFA. Vom Laien bis zum Profi – jeder kann sich vorstellen.