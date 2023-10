Castingshow in Neuss Kappesköpp bringen Stimmung ins Thomas-Morus-Haus

Kann am Tag der Deutschen Einheit Karnevalsstimmung aufkommen? Ja, durchaus. Die Kappesköpp, der Stammtisch der Mundart- und Karnevalskünstler in Stadt und Rhein-Kreis Neuss hatten eingeladen zu ihrer traditionellen Casting-Show im Thomas-Morus-Haus. Knapp 200 karneval-affine Menschen sahen, was Tanzgarden, Büttenredner oder Entertainer so zu bieten haben. Durch das vierstündige Programm führte Marc Siebert im goldenen Glitzerfrack.