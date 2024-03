Wie kam es dazu? Neusser nehmen Song mit Megastar Sean Paul auf

Die gesamte Jugend von Sängerin Sabrina Kuhnt war musikalisch geprägt von „ihrem“ Megastar Sean Paul. „Seitdem ich denken kann, hat er mich musikalisch auf meinem Weg begleitet. Ich habe oft zu seinen Stücken getanzt und mich in seiner Musik wieder gefunden“, schwärmt die Sängerin, die zusammen mit ihrem Mann Carsten Kuhnt das Musiker-Duo „Carstensabrina“ bildet. Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem zuletzt Carstens Traum – eine Kooperation mit Marius Müller -Westernhagen – in Erfüllung gegangen war, „fand ich es jetzt mehr als an der Zeit, dass ich dran bin und mir meinen Wunsch erfüllen darf – und das war definitiv ein Song mit Sean Paul", sagt die Neusserin lächelnd. Und so sollte es jetzt tatsächlich auch kommen.